بالصور.. وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر "تكنولوجيا المعلومات" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار "دور تكنولوجيا الاتصالات في تحفيز التنمية".

جاء ذلك بحضور ستيفن شميت رئيس مؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي والمهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وقال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إن تنظيم المؤتمر الإقليمي على أرض أسوان يأتي متواكباً مع ما تشهده المحافظة العريقة خلال الفترة القادمة من تنظيم وعقد العديد من المؤتمرات والمهرجانات الدولية والمحلية في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي عام 2019.

وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة، وذلك لما يتضمنه من الربط بين تكنولوجيا الحاضر بكل عناصرها في مجال المعلومات والاتصالات وبين آفاق المستقبل المنشود وهو الذي تسعى إليه الدولة برؤية متكاملة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت رئاسة الدكتور عمرو طلعت بالتعاون مع أحد المؤسسات الدولية المرموقة وهى مؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي وبمشاركة جامعة أسوان باعتبارها منارة العلم والبحث العلمي في جنوب الصعيد.

وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بدعم وتنمية البنية الأساسية لمنظومة الاتصالات باعتبارها قاطرة التقدم في أي مجتمع يتطلع لمستقبل واعد وهو ما تجسد اليوم في حرص وزير الاتصالات على متابعة وتفقد مركز تكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الوزارة والمحافظة لتطوير استخدام تكنولوجيا الاتصالات في مجالات السياحة والتعليم والصحة والتسويق الإلكتروني والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الخدمات التليفونية والبريدية والبنكية.

وأشار المحافظ إلى أنه نظراً لما تتمتع به المحافظة من مقومات عديدة فقد حققت أسوان مؤخراً إنجازاً بفوزها بجائزة مدينة اليونسكو التعليمية لعام 2019 ضمن 10 مدن فازت بهذه الجائزة على مستوى العالم وهو ما يعتبر بمثابة تقدير واعتراف دولي بالتقدم النموذجي الذي أحرزته أسوان في تعزيز التنمية المستدامة وخاصة ضمان التعليم الجيد الشامل وفرص التعلم مدى الحياة للجميع.