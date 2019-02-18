الان تتابع “التعاون الإسلامي” تدين الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت يومي 13 و 15 فبراير 2019م في مالي وبوركينا فاسو, وأصابت وأودت بحياة عشرات الأبرياء.
وقدَّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خالص تعازيه إلى عائلات الضحايا وإلى حكومتي مالي وبوركينا فاسو, مؤكدًا أنه لا يوجد أي دين يُقر قتل الأبرياء.
وشدد على تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع حكومتي مالي وبوركينا فاسو في سعيهما لمواجهة العنف والإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وأكَّد “العثيمين” مجددًا على المبدأ الراسخ لمنظمة التعاون الإسلامي المتمثل في الرفض القاطع للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى ضمان الأمن، والسلام، والاستقرار في كل دول المنطقة.
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