شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. ندوة حول انتهاكات الحوثية بالسفارة اليمنية في القاهرة والان مع التفاصيل

ينظم القسم الثقافي بالسفارة اليمنية برئاسة المستشارة عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة جلسة استماع مساء الثلاثاء القادم بمقر السفارة ، وذلك لمناقشه كافة انتهاكات الحوثية لحقوق الأنسان ، والتي يدلي بها الشيخ جمال المعمري رئيس منظمة " إدارة " لمناهضة التعذيب ، والأخفاء القسري .

ومن المقرر أن يشارك كل من نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الأنسان ، مراد الغارتي عضو الهيئة الأستشارية لوزارة حقوق الأنسان ، قبول العبسي ناشطة حقوقية .

وتأتي الجلسة برعاية معالي سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم ، د . محمد عسكر وزير حقوق الأنسان

إلى ذلك أخري أكدت عائشه العولقي أن المركز حريص علي المشاركة في كافة الفعاليات ، والأنشطه الثقافية ، والمهرجانات العربية ، والدولية لدعم وتوطيد العلاقات الثقافية ، وإثراء روح المحبه ، والتفاهم ، والسلام وتقارب وجهات النظر بين الشعوب.

وأشاد بالمشاركة المتميزة لليمن في المهرجان الثقافي الفني لمنظمة التعاون الإسلامي ، والمهرجانات المقيمة حاليا في الأقصر وأسوان