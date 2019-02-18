شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري يطالب بتفعيل الجبهات لتخفيف الضغط عن حجور والان مع التفاصيل

دعا خبير عسكري في عدن الحكومة الشرعية إلى الضغط لتفعيل جميع الجبهات المتوقفة ومنها جبهة نهم وميدي، للتخفيف عن جبهات قبائل حجور التي تخوض قتالاً شرساً منذ اسابيع، تمكنت خلاله من تحقيق انتصارات كبرى ضد ميليشيات ايران.

وحجور، بلدة ريفية في محافظة حجة اقصى الشمال اليمني، تتمركز فيها قبائل انتفضت ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتخوض معارك شرسة منذ أسبوعين، الأمر الذي دفع المليشيات إلى سحب مقاتلين من جبهات نهب والساحل الغربي في الحديدة وميدي لتعزيز جبهة حجور.

وذكرت مصادر محلية أن "ميليشيات الحوثي عززت جبهة حجور وكشر حجة بمقاتلين سحبتهم من جبهات القتال الأخرى، ومنها جبهة الحديدة، التي التزمت القوات الحكومية بوقف القتال، لتترك المجال لجهود الأمم المتحدة لإخراج الحوثيين من الميناء".

وقال الخبير العسكري العقيد صالح علي في حديث لموقع 24 إن "معارك حجور تتطلب مساندة، والمساندة لا تشترط إرسال أسلحة أو مقاتلين إلى هناك، الأمر يحتاح إلى تفعيل الجبهات التقالية بشكل جدي، جبهة نهم متوقفة منذ 3 أعوام، لم تخض فيها قوات الجيش أي معركة حقيقية".

وأضاف إن "قبائل حجور تخوض معركة يمنية عربية ضد ميليشيات الحوثي، والأمر يتطلب إسناداً من مختلف الجبهات بتفعيلها والضغط على الحوثيين، على الأقل لوقف رفد جبهات حجور بمقاتلين من الجبهات الهادئة".