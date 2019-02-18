باكستان تمنح ولي العهد السعودي أرفع وسام مدني

يتسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور باكستان أرفع وسام مدني في باكستان، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الرئيس عارف ألفي سيقلد ولي العهد السعودي "وسام باكستان".

واستُقبل الأمير محمد، بحفاوة كبيرة مساء الأحد، عند نزوله من الطائرة. وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وحضر المسؤولان الرفيعان بعد ذلك توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين لاستثمارات في باكستان في قطاعات عدة بينها الصناعات البتروكيميائية والزراعة، بقيمة 20 مليار دولار.

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السعودية على دعمها. وقال إن "العلاقات بين باكستان والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق".