اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص في تركيا خلال يوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3 آلاف شخص بتهمة الانتماء لحركة رجل الدين، فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، أنه تم توقيف 3 آلاف و673 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة خلال عملية أمنية تسمى "تركيا الأمن والأمان" التي شنتها الشرطة وقوات الدرك في 81 ولاية مختلفة أمس الأحد.

وأكدت الوزارة أنه تم خلال العملية استهداف متزامن لــ4 آلاف و623 موقعا في تركيا بمشاركة 58 ألفا و528 فرد أمن.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا من قبل أردوغان وأعوانه" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية -بشكل منتظم شبه يومي- حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.



