شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تطرد موظفي السلطة الفلسطينية عند معبر أبو سالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفاء» نقلاً عن إدارة المعبر: أن «عناصر أمن تابعة لحركة حماس بالزي العسكري والمدني منعوا موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم من الوصول للمعبر وقاموا بطردهم على حاجز عسكري قريب من المعبر».

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