شكرا لقرائتكم خبر عن طرد أسرة فلسطينية من منزلها في القدس لصالح مستوطنين اسرائيليين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)طردت سلطات الإحتلال الإسرائيل اليوم (الأحد)، أسرة فلسطينية من منزلها في القدس المحتلة، وذلك لصالح مستوطنين اسرائيليين، بحسب مصور فرانس برس.
وجرت مواجهات بين سكان الحي الفلسطيني والشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد ان اقتحم عشرة مستوطنين المنزل، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
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