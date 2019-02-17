شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية البرلمان": السيسي عبر عن شواغل أفريقيا فى كلمته التاريخية بميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن كلمة الرئيس السيسى فى منتدى ميونيخ للسياسات الأمنية تستحق أن توصف بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تضمنت رسائل هامة للغاية.

وأضاف العمدة فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الكلمة عبرت عن إدراك تام بأهمية كون الرئيس السيسى هو أول رئيس من خارج دول أوروبا يلقى كلمة فى هذا المنتدى منذ تدشينه، لذلك كان الرئيس حريصاً على التعبير بوضوح تام عن شواغل القارة الأفريقية وهموم التنمية والإرهاب التى تؤرقها بعد أيام من توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وأشار العمدة إلى أن الرئيس السيسى كان سباقا كما عهدناه فى التحذير من استخدام أنظمة الاتصال الحديثة فى نشر الفكر المتطرف وتجنيد المتطرفين، وكذلك عرض تجربة مصر الناجحة فى وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا.

وأكد العمدة أن الرسائل التى وردت بكلمة الرئيس السيسي اليوم ستحظى بالدعم الكامل من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال الفترة القادمة عن طريق بحث آليات توصيلها إلى العالم كله.