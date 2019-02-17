بطلب من واشطن.. اليابان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

ذكرت صحيفة يابانية أن رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي رش ح”، الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لجائزة نوبل للسلام الخريف الماضي بناء على طلب واشنطن.

وأوضحت صحيفة “أساهي شيمبون”، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر حكومي، إن واشنطن تواصلت مع طوكيو لبحث إمكان ترشيح “ترامب” للجائزة بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ-أون”، في يونيو، العام الماضي.

ويأتي التقرير بعدما ذكر “ترامب”، أول أمس الجمعة، أن “آبي” رشحه للجائزة، وقال إن رئيس الوزراء الياباني أرسل إليه نسخة من رسالة ترشيح من خمس صفحات، تم إيصالها إلى اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسلام، مشيرا إلى أن “آبي” أشاد في الرسالة بجهود الرئيس الأمريكي في نزع فتيل التوتر مع “بيونغ يانغ”.

وصرح “ترامب” للصحافيين في البيت الأبيض أن “آبي”: “قال رشحتك من باب الاحترام نيابة عن اليابان. أطلب منهم منحك جائزة نوبل للسلام”، وأضاف: “كثيرون يتقاسمون هذا الشعور. لن أحصل عليها إطلاقا على الأرجح. لا بأس”.