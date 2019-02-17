عاجل…انهيار عمارة سكنية في الفقيه بنصالح- التفاصيل بالفيديو

عرفت مدينة الفقيه بن صالح، صباح اليوم الأحد، انهيار عمارة سكنية بشارع الحسن التاني.
وكشف مصدر “اليوم 24” أن العمارة ظهرت بها شقوق واضحة، ومهددة بالسقوط منذ أيام، الأمر الذي دفع بالسكان إلى مغادرتها خوفا من انهيارها في أي لحظة.
وأضافت مصادر الموقع أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية، لأن العمارة كان محاطة بحواجز.
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