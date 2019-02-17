لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تتفق على تنفيذ المرحلة الأولى من استوكهولم

اتفقت لجنة إعادة الانتشار بمدينة ​الحديدة​ اليمنية على تنفيذ المرحلة الأولى من "اتفاق استوكهولم" بين ​الحكومة اليمنية​ وجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​). ونص الإتفاق على إعادة انتشار الحوثيين في الموانئ الثلاثة في المدينة (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، وموافقة الجهتين في لجنة إعادة الانتشار على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، كما ستتولى اللجنة الأممية للمراقبة رصد إعادة الإنتشار في المدينة ومحيطها.

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