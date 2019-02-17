الاتحاد الأوروبي يبحث قمته القادمة مع جامعة الدول العربية

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في لقائهم الشهري غداً، الوضع في العديد من مناطق الأزمات من أوكرانيا إلى فنزويلا ومنطقة البلقان والشرق الاوسط وقمة الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية يومي 24 و25 فبراير في شرم الشيخ بمصر.

ويناقش الوزراء الأوروبيون "آخر التطورات" في سوريا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الوجود العسكري الأميركي في سوريا.

ولا تزال مسألة إعادة المقاتلين الأجانب إلى وطنهم مسألة "بالغة الحساسية"، كما يقول دبلوماسي أوروبي، خاصة بالنسبة لبعض الدول مثل فرنسا التي جعلت منها "خطاً أحمرا".

وعلى نطاق أوسع، يقوم الوزراء بالتحضير للمداخلات التي سيتم تقديمها في المؤتمر القادم حول سوريا في بروكسل (12-14 مارس 2019).

كما يبحث وزراء خارجية الاتحاد الاستعدادات لمؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية "قمة الاتحاد الأوروبي"، التي ستعقد في مصر في 24-25 فبراير والموضوعات المطروحة على الطاولة ومنها الهجرة وتغير المناخ والإرهاب، فضلاً عن النزاعات الإقليمية، خاصةً ليبيا وسوريا، واستمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

وقد تمت مناقشة هذه الموضوعات بالفعل، في الاجتماع التحضيري، على المستوى الوزاري للاتحاد الأوروبي، في 4 فبراير في بروكسل. ولكن رفض المجر الموافقة على موقف مشترك، بشأن الهجرة، قد حال دون التوصل الى بيان مشترك.