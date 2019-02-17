أكد مسئول عسكري أمريكي في أبوظبي، اليوم الأحد، عل أن القوات الأمريكية ستواصل مساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ومقاتلة تنظيم القاعدة.
وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأمريكي ـ رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس ـ "نواصلتقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية".
وأضاف على هامش مشاركته في معرض "آيدكس" الدفاعي في العاصمة الإماراتية: "نواصل التركيز على هزيمة القاعدة
وقال : "في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، نواصل مهمتنا في تحييد تنظيم داعش والعمل مع شركائنا في المنطقة لإنجاز ذلك".
وتابع: "نجري انسحاباً من سوريا لكنني على ثقة بأننا سنبقى في وضع يسمح لنا بمواصلة الحرب على تنظيم داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تؤكد مواصلة دعم التحالف في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.