انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: ليس لدينا أية تحالفات بديلة عن مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 05:24 مساءً - أكد وزير الخارجية القطري نائب رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عدم وجود أية تحالفات لتكون بدلاً من مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن بلاده تتخذ قراراتها بما يخدم مصالح الشعب القطري.

وقال الوزير القطري خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، اليوم الأحد: "أمننا الإقليمي مهدَّد، ولا يوجد حوار بيننا وبين السعوديين والإماراتيين، ودعونا دول الحصار كثيراً إلى الحوار، ولا توجد لدينا أي موانع من الاستجابة لمساعٍ في سبيل ذلك".

وبيّن آل ثاني أن التحقيقات أثبتت أن الدول التي تحاصر بلاده (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، هي التي اخترقت وكالة الأنباء القطرية وقامت بقرصنتها.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد مزيداً من الاستقطاب الإقليمي وحروباً بالوكالة.

وعن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية القطرية: إن "القضية الفلسطينية هي جوهر العلاقة بين أي دولة عربية وإسرائيل، واستعادة حقوق الفلسطينيين هي السبيل الوحيد لذلك"، مشيراً إلى أن هدف بلاده هو مساعدة الشعب في غزة ولا شيء غير ذلك.

وأضاف: "نحن لا نمول حماس، بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع".

وأوضح أن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يُحَل، ولكن بشكل عادل يأتي بحقوق الفلسطينيين.