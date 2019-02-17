بن زايد يشيد بدور الطلبة الاماراتيين في الخارج وتجسيدهم لقيمهم الاصيلة

أشاد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أن بدور الطلاب الاماراتيين المتبعثين في الخارج وتجسيدهم لقيمهم الاصيلة.

وقال بن زايد أن الطلبة الاماراتيين يجسدون الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما يتحلى به شعبها من قيم وعادات أصيلة .. مشيرا إلى أنهم سفراء الوطن وجسور التواصل الذين ينشرون أسمى معاني المحبة والقيم الإنسانية النبيلة التي استلهمها أبناء الإمارات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فصارت نهجا راسخا ونبراسا يضيء طريقهم.

وذكر بن زايد بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقى شباب الإمارات العالمي تحت رعاية اليوم في لندن - إن وطننا يعقد على الشباب المتميز أمثالكم آمالا كبيرة و كلنا ثقة في تحقيقكم التفوق العلمي في مختلف التخصصات من أجل الإسهام مع بقية أشقائكم من أبناء الوطن في رفد مسيرة بناء دولة الإمارات وتقدمها وازدهارها.

و أكد اهتمام الدولة بطلبتها المبتعثين و متابعة أوضاعهم التعليمية و حرص القيادة الحكيمة على توفير السبل و الوسائل كافة التي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على الشهادات العلمية لخدمة الوطن والمساهمة في دعم مسيرة الوطن.

و أضاف : " نوصي أبناءنا بأن يواكبوا مسيرتهم العلمية فبالعلم والأخلاق ترتقي الأمم وتزدهر الدول .. أنتم أبناء الإمارات يحمل كل منكم أمانة ومسؤولية الحفاظ على اسمها و مكانتها متمنين لكم التوفيق في تحقيق طموحاتكم".

يشارك في الملتقى - الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة - 20 وزيرا ومسؤولا إماراتيا بهدف تعزيز مشاركة المبتعث الإماراتي حول العالم و بناء جيل ملم بالتوجهات العالمية من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين إلى الخارج.