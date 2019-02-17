"الأوبزرفر" تحذر من ثمن باهظ وصراع في المنطقة بعد انهيار داعش

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، اليوم الاحد، تقريرا حمل عنوان "انهيار الخلافة سيشعل الصراع في المنطقة".

وقال كاتب التقرير إن "انهيار خلافة تنظيم داعش بدأ يؤدي إلى موجات ارتدادية في منطقة الشرق الأوسط كلها مغيرا حسابات القوى المتصارعة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".

واوضح أن "ثمن النصر الباهظ سواء في واشنطن أو موسكو أو دمشق قد يؤدي لأزمات لاحقة، خاصة مسألة أسر وأطفال مسلحي التنظيم"، مضيفا أن "التقديرات تقول إن نحو 4 آلاف شخص يتجهون إلى مخيم الحول للاجئين شمال شرق سوريا".



ويضيف أن "المخاوف تتزايد من إمكانية انتقال مَن تبقى من مسلحي التنظيم إلى إدلب، حيث يوجد آخر تجمع ضخم للفصائل المسلحة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد ونحو 3 ملايين مدني نصفهم من المهجرين داخليا ويسيطر عليها مسلحون إسلاميون".

واعتبر كاتب التقرير أن "ذلك سيؤدي إلى اختفاء هؤلاء المسلحين هناك، واختفاء ما يعرفون من معلومات وتفاصيل دقيقة عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم"، مطالبا بضرورة "تقديمهم للمحاكمة".

