الان تتابع تونس.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بسبب وفاة شاب في مركز للشرطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

شهدت بلدة براكة الساحل جنوب شرقي تونس مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر من الأمن، أمس السبت، بسبب وفاة شاب داخل مركز للشرطة.

وقال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة قرب مدينة الحمامات الساحلية.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أيوب بن فرج، اعتقل يوم الجمعة، بعد شجار بين مجموعة من الشبان في بلدة براكة الساحل الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة تونس.

ولم يتضح على الفور كيف توفى الشاب، لكن المحتجين اتهموا قوات الأمن بالمسؤولية عن قتله.

فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أيوب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه، لافتة إلى استمرار التحقيق في الحادث.

من جانبه، أكد مصدر أمني لإذاعة “موزاييك أف أم” أن المحتجين رشقوا أفراد الأمن بالحجارة وبعض الزجاجات الحارقة، وأن السلطات أوقفت سبعة أشخاص.