الان تتابع مقتل إسرائيلي بعملية طعن في القدس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسعفون إسرائيليون ينقلون مصابا إلى المستشفى في القدس يوم الاثنين. تصوير: عمار عوض - رويترز.

الخليج 365 - وكالات قتل مستوطن إسرائيلي، اليوم، في عملية طعن جرت بمستوطنة جيلو، غربي القدس المحتلة.

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