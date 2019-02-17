صحيفة: استضافة الإمارات للحدث العالمي "الدفاع الدولي" يعكس مكانتها

قالت صحيفة خليجية، "تنطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات معرضي الدفاع الدولي "أيدكس 2019 " والدفاع البحري "نافدكس 2019"".

وأضافت صحيفة "الوطن" - الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" - "في وقت تؤكد فيه التحديات والمستجدات العالمية والتطورات الكبرى، أهمية تطوير الصناعات الدفاعية، سواء من حيث أهمية الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه شركات التصنيع حول العالم، أو من حيث الصفقات الكبرى التي من المرتقب أن يتم الاتفاق عليها، وبالتالي ما يشهده الحدث الذي يعتبر من الأكبر عالمياً، من مناقشات وتبادل للخبرات وأهمية تحديث كل ما يستوجبه التعامل مع التهديدات المتفاقمة.

وأكدت أن المشاركة غير المسبوقة في الدورة الحالية، التي تبلغ 1310 من العارضين محلياً وإقليمياً ودولياً، تؤكد الإدراك التام من العاملين في القطاع وأهميته الاستراتيجية لتطوير السياسات الدفاعية وتوحيد التعاون لإنتاج مواقف قادرة على دعم جميع مساعي تعزيز الأمن والسلام والاستقرار العالمي وتجنيبه كل التهديدات والمخاطر أياً كانت.

وأوضحت أن استضافة الدولة للحدث العالمي يعكس مكانتها وقدراتها المتطورة والتي تأخذ بتوجيهات ورعاية القيادة الرشيدة اندفاعاً وزخماً أكبر، كما يعكس تطور إمكاناتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وقدرتها على مواكبة أحدث ما يمكن أن تنتجه الصناعات العسكرية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وفي كل عام يتزايد الإقبال والسباق بين العاملين في القطاع الحيوي على المشاركة في المعرض الذي يعتبر من الأكبر والأهم عالمياً، لما تتمتع به أبوظبي من سمعة عالمية وثقة لا ينافسها فيها أحد، وقدرتها على تنظيم الفعاليات العالمية التي تشهد إقبالاً واسعاً واهتماماً كبيراً، سواء من حيث الهدف منها، أو كونها شرياناً اقتصادياً هاماً وهو ما يبينه حجم الصفقات الهائلة التي يتم التوقيع عليها خلال المعرض كل عام، وذلك تبعاً لحاجة المتعاقدين وما تراه الوفود وممثلو الدول، فضلاً عن تبادل وجهات النظر من قبل صناع القرار والخبراء عبر اللقاءات التي يتم عقدها، حول القضايا الملحة والتي لا تحتمل التأخير وتتصل بشكل مباشر مع التحديات العالمية برمتها من الناحية الأمنية والعسكرية، وسبل مواجهتها والتصدي لها.

وقالت "الوطن " في ختام افتتاحيتها.. إن الدورة الحالية التي تصادف اليوبيل الفضي للحدث، تأتي في ظل متابعة ورعاية تامة ومتواصلة من قبل القيادة الرشيدة، ليكون بالصورة الحضارية المتقدمة التي يظهر بها المعرض، وتلبية الحاجة لكل جديد، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من تنظيمه، ولاشك أن الثورة الصناعية الرابعة قد أقحمت التكنولوجيا لتكون أساسية في جميع الجهود الهادفة للتقدم وتحقيق الإنجازات، وهو ما يدعم جميع مساعي تأمين سلامة واستقرار الأفراد والمجتمعات والدول والعالم برمته، عبر دورة صناعية واقتصادية كاملة، يكون ممكناً عبرها الإلمام بأحدث ما توصل إليه العقل البشري من تسخير التكنولوجيا المتطورة والتقدم العلمي في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية.