محمد اسماعيل - القاهرة - دورتموند (د ب أ)
من المقرر أن يتم تفجير محطة طاقة ألمانية مهجورة اليوم الأحد باستخدام أكثر من 200 كيلوجرام من المتفجرات.
وسيكون الإطار الفولاذي لغرفة المرجل بمحطة جوستاف كنيبر للطاقة في مدينة دورتموند أول ما سيتم تفجيره في الساعة الحادية عشرة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش)، وبعدها بنحو 45 دقيقة سينفذ تفجير ثان سيدمر برج التبريد البالغ طوله 128 مترا والمدخنة البالغ ارتفاعها 210 أمتار.
وكل ما سيتبقى من المحطة التي كانت تعمل بالفحم، وتم إغلاقها عام 2014، 28400 طن من الفولاذ والأنقاض.
وسيضطر حوالي 120 من السكان المقيمين بالقرب من المحطة إلى إخلاء منازلهم خلال عملية الهدم كما سيجري إغلاق المنطقة أمام الجمهور. ومن المقرر أن تتحول أرض المحطة فيما بعد إلى منطقة صناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ200 كيلو متفجرات.. ألمانيا تتخلص من محطة "فحم" مهجورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.