حذف موقع تويتر يوم الجمعة، تغريدة نشرها حساب للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لتحريضها على تصفية الروائي المعروف سلمان رشدي.
ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية، تصريحاً لمتحدث باسم تويتر لموقع "BuzzFeed" الإخباري، قال فيه "من المخالف لمبادئنا توجيه تهديدات تحمل عنفاً أو تعبر عن رغبة بإيقاع أذى جسدي حقيقي، أو موت، أو مرض لأي شخص أو مجموعة من الناس".
ويُذكر أن مُرشد إيران السابق الخميني، أفتى بقتل الكاتب سلمان رشدي منذ 1989، مقابل مكافأة مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يحجب تغريدة لخامنئي تُحرض على القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.