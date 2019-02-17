نويرت تعلن عن أسباب عائلية لسحب ترشيحها لمنصب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة

أعلنت الصحافية السابقة والمتحدّثة السابقة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​هيذر نويرت​، سحب ترشيحها لمنصب سفيرة بلادها لدى ​الأمم المتحدة​ الذي اختارها لتولّيه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​. وذكرت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في بيان أنّ "الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي وبالتالي فإنّ من مصلحة أسرتي أن أنسحب".

ونشرت نويرت بيانها المقتضب بعد الانتقادات الشديدة التي طالتها على مدى أسابيع والتي بلغت حدّ الاستهزاء بها والتشكيك بمؤهّلاتها لتولّي هذا المنصب البالغ الحساسيّة لا سيّما وأنّ خبرتها الدبلوماسية تنحصر بمنصب الناطقة باسم وزارة الخارجية الذي تولّته في نيسان 2017. وتعليقاً على بيان نويرت أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو أنّ ترامب سيختار "قريباً" مرشحاً آخر بدلاً منها.