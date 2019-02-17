شكرا لقرائتكم خبر عن هيذر نويرت تسحب ترشيحها لمنصب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - (أ ف ب) أعلنت الصحافية السابقة والمتحدّثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت السبت أنّها سحبت ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي رشّحها إليه الرئيس دونالد ترمب. أعلنت الصحافية السابقة والمتحدّثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت السبت أنّها سحبت ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذي رشّحها إليه الرئيس دونالد ترمب. وقالت المذيعة السابقة في شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية في بيان إن «الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي وبالتالي فإنّ من مصلحة أسرتي أن أنسحب».



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