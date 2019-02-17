شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تتعهد بالعمل من أجل عالم خال من الأسلحة النووية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طوكيو)

وعد مستشار النمسا رئيس الوزراء سباستيان كورتس بعمل بلاده من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في ختام زيارة كورتس إلى اليابان في إطار جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية أيضًا حيث زار مدينة هيروشيما اليابانية التي شهدت إلقاء أول قنبلة ذرية قبل 74 عامًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية اليوم.

وكان كورتس قد اجتمع أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأكدا على إرادتهما المشتركة في الكفاح من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.