شكرا لقرائتكم خبر عن بنس: إيران راعي الإرهاب الأكبر في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (ميونيخ)

جدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وصفه لإيران بأنها أكبر راعية للإرهاب في العالم. ودعا بنس في كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني أمس (السبت)، الأوروبيين إلى عدم تقويض العقوبات على نظام الملالي. وقال: حان الوقت لانسحاب الأوروبيين من الاتفاق النووي، معلنا أن واشنطن ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط، موضحا أنه «لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن هم اعتمدوا على الشرق». وأضاف نائب الرئيس الأمريكي «لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في الناتو الأسلحة من خصومنا».

واعتبر بنس في معرض حديثه أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم مرة أخرى، وأنها قوية بعهد ترمب عسكريا واقتصاديا.

وأكد أن زيارة ترمب إلى السعودية كانت تاريخية. وبعد أن ذكر بالتصدي للإرهابيين في سورية والعراق، أكد بنس أن بلاده ستعمل مع حلفائها لمطاردة داعش في كل مكان وفي كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم القذرة، على الرغم من قرب انسحاب قواتها من سورية.

وبخصوص ما يحدث في فنزويلا، قال إن مادورو تسبب بإفقار فنزويلا وعليه أن يرحل.

وحض الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا. وقال بنس «علينا جميعا أن نقف مع الشعب الفنزويلي حتى استعادة الحرية والديموقراطية بالكامل، ولذا نحض الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الحرية والاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا».