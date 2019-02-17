وصول دفعة جديدة من المساعدات الاميركية الى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

وصلت عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية الأميركية الى الجانب الكولومبي من الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، ودعا وفد أميركي الجيش الفنزويلي الى عدم عرقلة دخول هذه المساعدات في موعدها المقرر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي الى فنزويلا.
وحطت طائرتان عسكريتان أميركيتان من نوع سي-117 في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا، في إطار المرحلة الثانية من خطة ارسال مساعدات اميركية للحد من تفاقم النقص في المواد الغذائية والادوية في فنزويلا.
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