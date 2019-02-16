رئيس الأركان اليمني: لن نسمح بموطئ قدم لإيران ببلدنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، السبت، أن السلام لن يتحقق في اليمن إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح مليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك خلال لقائه في عدن، قائد القوات السعودية العاملة ضمن التحالف العربي في العاصمة المؤقتة، وبحث معه عددا من الجوانب الأمنية والعسكرية وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وفقا لوكالة سبأ اليمنية الرسمية.



وأكد النخعي أن بلاده لن تسمح بوجود موطئ قدم لإيران، مشيدا بالأدوار التي قدمتها السعودية في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره واستعادة الدولة بكافة مؤسساتها من براثن المليشيا المدعومة من إيران.





وتابع الفريق الركن عبدالله النخعي، أنه"لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية".

وتابع: "سيقف شعبنا اليمني بمساندة دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني".

وأردف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني"علينا اليوم مواصلة العمل والنضال من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي ما زالت تقبع تحت سيطرة المليشيا وتعاني مرارة بطشهم وتعنتهم، مؤكدا استكمال تحرير مدينة تعز التي تعد بوابة اليمن".

من جهته، استعرض المسؤول العسكري السعودي، مهام قوات بلاده في إطار التحالف العربي التي تعمل وفق رؤية مشتركة، وتحت قيادة موحدة هدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.

وأكد أن السعودية وقوات التحالف العربي ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون، حسب المصدر ذاته.