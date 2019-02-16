شكرا لقرائتكم فيديوهات لطائرات التحالف تدمر أهدافا حوثية بدقة متناهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مجموعة من الفيديوهات الحديثة التي توثق استهداف مقاتلات التحالف لمواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتدميرها بدقة متناهية.

وكان أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، قد قتلوا اليوم السبت، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف في حجة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر لوسائل إعلامية يمنية بأن قبائل حجور في مديرية كشر، خاضت اليوم معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي، بالتزامن مع الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف في المنطقة ذاتها.

وأضافت أن عملية التفاف نفذتها قبائل حجور كشر على الميليشيات، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً حوثياً، ما زالت جثثهم متناثرة في الشعاب، وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم.

وبينت المصادر أن قبائل حجور في منطقة أفلح الشام، أعطبت طقمين تابعين للميليشيات الحوثية بذراع النيد، وقتلت أكثر من 10 عناصر من الميليشيات كانوا على متنهما.

وأشارت إلى أن قبائل حجور حرروا موقعا ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.