ترند الموجز| مقتل إرهابيين واستشهاد وإصابة عناصر من الجيش في اشتباكات ’’الساعة 600‘‘..وأمطار وحرارة صفر على هذه المناطق خلال ساعات..وموعد مباراة الزمالك وإنبي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، المتحدث العسكري يكشف تفاصيل اشتباكات "الساعة 600"، وطقس الأحد: أمطار على بعض المناطق.. والصغرى صفر في هذه المدينة، وموعد مباراة الزمالك وإنبي.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في تشكيل جروس.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل اشتباكات "الساعة 600"

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، القضاء على 7 إرهابيين استهدفوا ارتكازا أمنيا في بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك: "في الساعة 600، ( 6 صباحا) اليوم قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها".

وأضاف البيان أن القوات تمكنت من القضاء على ٧ تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابط و14 درجة أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.

طقس الأحد: أمطار على بعض المناطق.. والصغرى صفر في هذه المدينة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الأيام الماضية، موجة سيئة، تخللها أتربة ورياح وصلت حد العاصفة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط أمطار بمختلف الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا".

وأضافت الهيئة: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 9

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 7

وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 8 درجة والصغرى صفر

موعد مباراة الزمالك وإنبي.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في تشكيل جروس

يستضيف الزمالك، نظيره إنبي، في السادسة مساء الأحد، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بتعادله منذ أيام مع نصر حسين داي الجزائري، 1-1 على ملعب برج العرب، بعد خسارته من جورماهيا الكيني، 4-2، في الجولة الأولى من الكونفدرالية.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد، لاستمرار حفاظهم على قمة الدوري.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 48 نقطة، من 19 مباراة، فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ21 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

عبدالله جمعة - محمود علاء - الونش - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

أوباما - إبراهيم حسن- أيمن حفني

خالد بوطيب

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3