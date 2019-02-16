NBN: "حكومةُ الى العمل" تسلحت بثقةٍ نيابيةٍ وازنة

أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية بأنه "أما وقد تسلحتْ "حكومةُ الى العمل" بثقةٍ نيابيةٍ وازنة مقدارُها مئةٌ وعشرةُ أصوات، فإن ساعة العمل قد أَزِفَتْ ولا سيما أن استحقاقاتٍ كثيرةً متراكمة، في السياسةِ و​الاقتصاد​ وما بينهما من ملفاتٍ معيشية ولقد أصاب الرئيس ​نبيه بري​ عندما لفت الى أن ​الحكومة​َ اليومَ أمام فرصةٍ للعمل ولا يجوز أبداً إضاعةُ الوقت، فهل يتمُ تلقفُ هذه النصيحة؟".

ولفتت إلى أنه "على أي حال يُنتظر أن تتمَّ الاسبوعَ المقبل الدعوةُ إلى أولِ جلسةٍ عملية لمجلسِ الوزراء علماً بأن رئيسَهُ ​سعد الحريري​ كان قد تحدث عن احتمال عقدِ جلستيْن أو ثلاثٍ أسبوعياً معطياً الأولويةَ لموازنة 2019 و​الكهرباء​ِ وسيدر والإصلاحات والرئيس الحريري كان قد قال في ختام الجلسةِ النيابية: أنا والحكومة بدنا الشغل ثم الشغل ثم الشغل وبالإنتظار قيّم الرئيس بري الجلسةَ إيجاباً وقال إنها أثبتتْ حيويةَ المجلسٍ واستعدادَهُ لأن يواكبَ عملَ الحكومة ويقومَ بالدور التشريعي والرقابي المناط به".

وأشارت إلى أن "الرئيس بري شدد أمام زواره على ضرورةِ عدم الإكتفاء بالإعلان عن ​مكافحة الفساد​ داعياً الى العمل الجدي والمسؤول من قِبَلِ الجميع على إنهاء هذه الآفةِ بشكل قاطع ونهائي وقال إن كلاً من الرقابةِ والمحاسبة قائمةُ وستكون محذراً من أنه يمكنُ نزعُ الثقةِ بالوزير المخالف ومشيراً الى أن المشكلةَ الفعلية تكمنُ في عدم تنفيذ الوزراء قوانينَ صادَقَ عليها مجلسُ النواب".

وأضافت القناة: "من هذه القوانين تسعةٌ وثلاثونَ أقرَّهَا البرلمانُ ولم تُطبقْ وهي كفيلةٌ لوحدِها بأن تنهيَ تسعينَ بالمئة من حالِ الفساد لا بل تقضي عليه تماماً"، مشيرةً إلى أن "الفساد هو أمرٌ شدد الأمينُ العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ اليومَ على جِديةِ الحزب في مكافحته لكنه رفَضَ التشهيرَ بأسماء المتهمين قبل أن يتمَّ التحقيقُ معهم في ​القضاء​ والسيد نصرالله دعا الحكومةَ الجديدةَ إلى العمل مؤكداً الحرصَ على أجواءِ الحوار الداخلي والتعاونِ والإبتعاد عن النكايات والسجالات كما طالب رافضي الحلِّ الإيراني لمُعْضِلَةِ الكهرباء بتقديمِ البديل عبر أصدقائهم".