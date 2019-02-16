إلغاء نشاط إماراتي.. هل تعيش العلاقات المغربية مع إخوان زايد توترا؟

رغم أنه لم يصدر بشكل رسمي أي تعبير عن توتّر رسمي في العلاقات المغربية الإماراتية، باستثناء ثبوت وجود السفير المغربي لدى الإمارات في الرباط تزامنا مع «استدعاء» سفير المغرب من السعودية؛ فإن الغموض يخيم على علاقات الرباط وأبوظبي.
وكان المجلس الأعلى للطاقة في دبي قد وجه الدعوات إلى وسائل الإعلام من أجل حضور ندوة خاصة بإطلاق «الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020».
هذا اللقاء كان مرتقبا يوم الثلاثاء المقبل، 19 فبراير، قبل أن يفاجأ المدعوون، مع اقتراب موعده، بمراسلة تخبرهم بتأجيل الندوة إلى موعد لاحق.
الجائزة خاصة بأفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة كفاءة الطاقة ومجال الطاقة النظيفة وقضايا تغير المناخ…
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