غوارديولا يبرر سبب ابتعاد محرز عن التشكيلة الأساسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، اعتذاره للاعبه الجزائري رياض محرز الذي انضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من ليستر سيتي.

وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "ابتعاد محرز عن تشكيل الفريق الأساسي، خطئي، فالأمر لا علاقة للنجم الجزائري به".

وأضاف "أنا حزين من أجل محرز، لأنه يتدرب بكل جدية، كما أنَّه يمتلك قدرات وإمكانيات هائلة".

واستدرك "لكن في الوقت الحالي الفريق يضم 5 مهاجمين بمستوى مميز، وسعيد بأدائهم، لكن لسوء الحظ، فأنا لم أمنح رياض محرز، معدل المشاركة في المباريات، الذي يستحق، لذا أعتذر له".

وتابع "إمكانيات محرز ليست محل شك. كل ما يجب عليه فعله، هو الاستمرار، والقتال في التدريبات، وعدم الشكوى كثيرًا".

ولفت بيب غوارديولا "إذا شارك رياض محرز في 5، أو 6 مباريات متتالية، سيكون على نفس مستوى رحيم سترلينغ، وبرناردو سيلفا".

وانضم محرز للسيتي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أنَّ آخر مشاركة له أساسيًا مع السيتيزن، تعود لـ30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عند الفوز على ساوثهامبتون (3-1).