قبائل حجور تكسر هجوما حوثيا.. والتحالف يدمر تعزيزات للمليشيا في حجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قبائل حجور، في وقت مبكر فجر السبت، من كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها، فيما ساندت مقاتلات التحالف العربي المعارك بسلسلة غارات دكت آليات وتعزيزات للانقلابيين في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وقال مصدر قبلي لـ"العين الإخبارية" إن مقاتلي القبائل أفشلوا هجوماً حوثياً على منطقة "القيم"، وحققوا انتصارات بنقل المعارك إلى مواقع المليشيا في منطقة "الطواية".



وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن أسر آخرين، وفقاً للمصدر.



وساندت مقاتلات التحالف المعارك على الأرض، واستهدفت دبابتين للمليشيا الحوثية في منطقتي "بيت حطمان" و"غرب المندلة".



كما قصفت مقاتلات التحالف تجمعات حوثية في مناطق "المجدل" و"شاطي" و"الصابحي" وكبدتهم خسائر فادحة.



وكانت مصادر قبلية أكدت مساء الجمعة مقتل 25 حوثياً وأسر 6 آخرين في معارك بمنطقة حجور بمحافظة حجة، وسط أنباء عن مقتل مدير أمن محافظة عمران المعين من المليشيا وقيادات حوثية أخرى بارزة.

