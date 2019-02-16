مولر يتهم أحد مستشاري ترامب بالتخابر مع ويكيليكس

ذكرت وكالة "نوفوستي" أن "مكتب روبرت مولر" المكلف بالتحقيق بالتدخل الروسي في ​الانتخابات​ الأميركية على أدلة تثبت تخابر روجر ستون المستشار السابق ل​ترامب​ مع موقع ​ويكيليكس​، الذي فضح ممارسات ​الاستخبارات الأميركية​"، مشيرة الى أن "مولر يدرس علاقة بعض النشطاء مع ويكيليكس واستجوب بعض الشهود وطلب معلومات حول ​الاتصالات​ الهاتفية التي أجراها روجر ستون".

وأشارت الى أن "مكتب مولر ذكر أن السلطات الاميركية خلال التحقيق بقضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كشفت عن مراسلات أجراها ستون مع ما يعرف بـGuccifer 2.0 و"المنظمة 1" الناشطين في القرصنة الإلكترونية والمرجح وقوفهما وراء اختراق خوادم الحزب الديمقراطي الأميركي إبان الانتخابات، كما كشفت عن تخابر ستون مع موقع ويكيليكس"، لافتة الى أنه "وخلال 2016، نشر موقع ويكيليكس نصوص مراسلات لأعضاء اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وجون بوديستا رئيس حملة ​هيلاري كلينتون​، وذلك قبل اتهام ​روسيا​ بالوقوف وراء هجمات الهاكرز والتدخل في الانتخابات الأميركية لتفويز ترامب".

واضافت: "كما اتهمت وكالة المخابرات المركزية، عبر وسائل الإعلام، روسيا بالوقوف وراء اختراق كمبيوترات الحزب الديمقراطي لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات"، لافتة الى انه "في نهاية كانون الثاني الماضي اعتقل ​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​ روجر ستون، ووجهت له 7 تهم بينها تقديم إفادات كاذبة في ​الكونغرس​ خلال "التحقيق بالتدخل الروسي"، مشيرة الى ان "سراح ستين شخصا اطلق مؤخرا بكفالة مالية فيما لا يزال ينكر جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليه، وأي علاقة له من قريب أو بعيد بروسيا وقراصنتها الإلكترونيين".