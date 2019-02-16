غدًا.. "العربي للطفولة" ينظم ورشة حول تكنولوجيا دمج الطفل ذي الإعاقة في التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور حسن البيلاوي، الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، أن المجلس انتهى من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق أعمال ورشة العمل التدريبية اعتبارا من غد الأحد، ولمدة ٥ أيام والمتعلقة بـ"استخدام التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع"، والتى ينظمها المجلس بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية ، وبرنامج الخليج العربى للتنمية ( أجفند)، والمنظمة الكشفية العربية ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو )، والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية.

وقال البيلاوى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن إقامة هذه الورشة يأتى فى إطار تواصل جهود المجلس العربى للطفولة والتنمية في التعامل مع قضايا الأطفال ذوى الإعاقة منذ حوالي ربع قرن، من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمؤتمرات والدراسات وورش التدريب التي أسهم فيها شركاء على المستوى الدولي والإقليمى والوطني، تحت شعار عريض يؤكد أن " غدا ستشرق الشمس بهم ".

وأضاف أن ورشة استخدام التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل ذى الأعاقة فى التعليم والمجتمع ، تهدف إلى توعية وتطوير معرفة ومهارات واتجاهات المعنيين بتعليم الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة في مجال استخدام التقنيات التكنولوجية المساندة لهم ، ودعم قيامهم بأدوارهم في دمج هؤلاء الأطفال في التعليم والمجتمع ، باستخدام التكنولوجيا المساندة التى تسمح لهم بالتعايش السلمى مع إعاقاتهم ، لافتا إلى أنه سيشارك فى الورشة كمحاضرين وكمدربين نخبة من الخبراء في مجالات الإعاقة والدمج، كما سيشارك فيها كمتدربين المعلمين والعاملين فى مؤسسات التعليم ومؤسسات رعاية الأطفال ذوى الإعاقة ، ٠

من جانبها ، ذكرت مقررة الورشة الدكتورة سهير عبد الفتاح الخبيرة بالمجلس العربى للطفولة والتنمية ، بأن الورشة تستهدف ستين متدربا من المعلمين والعاملين فى مؤسسات التعليم ومؤسسات رعاية الأطفال ذوى الإعاقة على المستوى العربي. مشيرة إلى أن برنامج الورشة يتضمن شقين أحدهما نظرى والآخر عملى ، وأن الشق النظرى يشمل محاضرات حول مفاهيم ومعارف حول التكنولوجيا المساندة ومجالات استخدامها ، فيما يخصص التدريب العملي للتدريب على نماذج من الأجهزة والبرامج التكنولوجية المساندة لذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية وذوى اضطراب طيف التوحد ومتلازمة «إرلن». ​