إصابة 4 ضباط شرطة وعدد من المدنيين في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، بإصابة 4 من ضباط الشرطة في إطلاق نار بمدينة أورورا في ولاية إلينوي الأمريكية
وأوضحت صحيفة "ديلي هيرالد" المحلية، أن هناك 4 ضباط شرطة مصابين بالإضافة إلى عدد من المدنيين.
وطالبت السلطات المحلية المواطنين المتواجدين بالقرب من المكان بالبقاء في منازلهم حتى ينتهي البحث عن مطلق النار
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