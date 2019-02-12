نتائج تشريح جثمان الشهيد بارود: "تعرّض لقتلٍ طبي مُمنهج لسنوات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود، أن السبب الرئيسي للاستشهاد، إصابته باحتشاء حاد في عضلة القلب نتيجة انغلاق كامل في الشريان التاجي الأيسر الأمامي (جلطة قلبية)، وأمراض أخرى مزمنة وخطيرة، ما يُشير إلى تعرّض بارود لإهمال طبي واضح على مدار السنوات الماضية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن مدير عام الطب الشرعي د. ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد في معهد "أبو كبير" اليوم الثلاثاء، قوله إن الشهيد بارود عانى من مرض التهاب الكبد الوبائي من النوع C، وداء ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومن قرحة في المعدة، حيث تعرض لنزيف حاد جدا في المعدة نتيجة القرحة أواخر العام الماضي.

وذكر العلي، أن الحالة الصحية للشهيد بارود كانت سيئة للغاية خلال الأشهر الماضية، بسبب إصابته بتشمع في الكبد في مراحلة الأخيرة نتيجة الإصابة بفايروس الكبد الوبائي، وأن الانتكاسة الصحية التي حصلت لديه قبيل استشهاده بتاريخ 5/2/2019، والتي أُدخل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا"، تم تشخيصها بتجرثم الدم نتيجة انفجار قرحة المعدة، بالإضافة إلى تجمع السوائل داخل تجويف البطن نتيجة التشمع الكبدي، بالإضافة إلى إصابته بفشل كلوي مزمن.

وأكد العلي ضرورة الوقوف عند جميع حيثيات استشهاد بارود، لإبراز مدى الإهمال الطبي الذي تعرض له خلال الأعوام الماضية، وعلى وجود تشخيص طبي خاطئ لحالته الصحية عند إدخاله للمستشفى قبيل استشهاده.

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، قال إن شرطة الاحتلال أبلغته برفض تسليم الجثمان بعد انتهاء التشريح، بالرغم من وجود قرار من المحكمة بتسليمه.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بارود الذي تعرض لقتل طبي ممنهج ومتواصل على مدار عدة سنوات.

ولفتت الهيئة إلى أنه وباستشهاد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى 218 شهيدا.

واعتُقل الشهيد بارود وهو من غزة، في آذار 1991 وهو محكوم بالسجن المؤبد، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه، واستشهد الأربعاء الماضي داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

قرارٌ بالإفراج عن الأسير المريض وليد شرف

وفي سياقٍ متّصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال، قررت الإفراج عن الأسير المريض وليد شرف (25 عاما) من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، بسبب خطورة حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن جهودا قانونية حثيثة بذلت من قبل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للعمل على نقل الأسير المريض شرف من عيادة معتقل "الرملة" إلى مستشفى "آساف هروفيه"، بعد تفاقم حالته الصحية، حيث يعاني من ضمور في الجلد منذ الولادة، وقد تدهور وضعه الصحي بسبب اعتقالاته المتكررة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل صحية أخرى في الكبد والجهاز البولي، وأصبح يعتمد على أكياس خاصة لقضاء حاجته.

وأشارت إلى أن الأسير شرف سيبقى عدة أيام في المستشفى لمتابعة وضعه الصحي، فوفقًا لتقرير المستشفى هو بحاجة ماسة لعملية زراعة كبد وكلية بشكل مستعجل.