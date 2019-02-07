مصرع الطالبة سوار قبلاوي في تركيا: التحقيق مع والدها وشقيقها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكتنف الغموض مصرع الشابة سوار زكريا قبلاوي (20 عاما) من مدينة أم الفحم التي كانت تدرس الطب في سنتها الأولى في مدينة أزميت بتركيا، مساء أمس الأربعاء.

وسادت أجواء من الحزن والأسى أقارب وأتراب الشابة قبلاوي في أم الفحم ومنطقة وادي عارة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لقيت الشابة مصرعها في مدينة أزميت التركية، حيث عثر عليها ملقاة على الأرض بعد أن سقطت من شرفة المنزل الذي كانت تسكن فيه.

وتواصل الشرطة التركية التحقيق حول شبهات جريمة قتل أو خلفية جنائية، واتجاهات أخرى.

الشرطة التركية تحقق مع والد وشقيق الطالبة سوار قبلاوي

وذكر مصدر عربي مقيم في تركيا لـ"عرب48": "الشرطة التركية وخلال التحقيقات في ملابسات الحادث عثرت على علامات عنف وكدمات على عنق الضحية، ما دفعها إلى إيقاف والد وشقيق الضحية للتحقيق، حيث ترجح الشرطة أن خلفية الحادث جنائية، واستبعدت أن تكون الفتاة قد أقدمت على الانتحار، إذ جمعت الشرطة إفادات من الجيران في العمارة السكنية مفادها، أن شخصا هرب من المكان عقب الحادث، حيث أغلقت الشرطة الشقة السكنية المتواجدة في الطابق الثالث ويرجح أن الفتاة سقطت منها".

وكانت الشابة قد سافرت مع والدها قبل عدة شهور وهي تدرس في تركيا، بينما والدها يعمل هناك.

وفي نفس السياق، توجه النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، برسالة مستعجلة صباح اليوم، الخميس، إلى مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، طالبه فيها بتزويده بالمعلومات الوافية والرسمية والتحقيقات الجارية، حول مصرع الطالبة سوار زكريا قبلاوي، بطلب من أهلها في الداخل وخاصة أمها التي سمعت الخبر وليس لها أي جهة للتواصل معها، وذلك من أجل معرفة الحقائق، مراعاة لظروف الأم والعائلة، ومنعا للتأويلات والتحليلات غير المطلوبة.

وطالب أبو عرار في رسالته بالإسراع في تزويده بالمعلومات.