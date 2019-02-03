احتفل الفنان والمخرج سعيد الناصري، ليلة أمس السبت، بحفل زفاف ابنته الوحيدة، سارة، من شاب طبيب جراح، يدعى مهدي.
وكان غالبية ضيوف زفاف ابنة الناصيري من عائلة العروسين، إضافة إلى بعض الفنانين، من بينهم خولة بنعمران، وزوجها الفنان اللبناني، وسام أمير، اللذين قدما أغان في العرس، إلى جانب مروان حجي، والحاجة حليمة.
وأقيم حفل الزفاف في فندق مصنف في مدينة الدارالبيضاء.
وتعمل ابنة الناصيري طبيبة، واختارت رفيق دربها من الميدان نفسه، حيث تعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب جراح يخطف قلب ابنة سعيد الناصيري.. لحظات من حفل الزفاف – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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