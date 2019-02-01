محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الحفل الختامي للمعسكر الدراسي لطلاب الفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية والذي استمر لمدة أسبوع بمشاركة 450 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور عادل مكي وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف العام علي المعسكر، أن الطلاب والطالبات نفذوا العديد من أنشطة الخدمة العامة داخل الجامعة وخارجها طوال فترة المعسكر، علاوة علي مشاركتهم في تنظيم البطولة "الأفروعربية" للجامعات التي نظمتها جامعة أسوان مؤخرًا.

وأضاف، أن المعسكر تضمن أيضًا دورات تدريبية في الإسعافات الأولية بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة أسوان وذلك لرفع قدرات الطلاب والطالبات في التعامل مع حالات الإصابات المختلفة، علاوة على تنظيم دورة في ريادة الأعمال من أجل توعيتهم بالمشروعات الصغيرة والاستثمارية التي يمكن أن ينفذوها عقب تخرجهم من الجامعة.

وأشار إلي أن المعسكر كان مغلقًا داخل الجامعة، حيث يقيم المشاركين إقامة كاملة داخل المدن الجامعية، مع توفير الإعاشة اللازمة لهم، وكان البرنامج اليومي يبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، ويستمر طوال اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. 450 طالبًا وطالبة في ختام معسكر "التربية الرياضية" بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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