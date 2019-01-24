صحيفة لبنانية تكشف فضيحة كبرى وراء الهبة القطرية

كشفت صحيفة لبنانية عن فضيحة كبرى في الهبة القطرية المعلنة 500 مليون دولار لاقتصاد لبنان.

وكتبت صحيفة "الديار" اللبنانية، تحت عنوان فضيحة كبرى أن الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات

باسيل سيأخذهم الى بنك "سيدر" ويشتري والعمولة 50 مليون دولار له".



ونقلت الصحيفة عن مصدر مالي هام مطلع على الأمور ان الوزير جبران باسيل الذي حضر الخلوة بين رئيس الجمهورية وامير قطر، حيث قدم امير قطر نصف مليار دولار أي 500 مليون دولار لشراء سندات لصالح الدولة، قام الوزير باسيل بتولي الامر وقرر ان يقوم عبر بنك سيدر بشراء السندات وسيحصل على عمولة الوزير جبران باسيل هي 50 مليون دولار.



من جانبه، نفى الوزير اللبناني في بيان له اليوم، الأنباء عن حول فضيحة الفساد.



وعلق الأكاديمي الإماراتي والإعلامي علي النعيمي على تصريح وزير خارجية قطر بشأن الدعم وقال في تويتر: الحمدلله ان شرفاء لبنان فضحوكم و اثبتوا مقولة أينما وجد النظام القطري وجد الفساد و التطرف و الارهاب و ان أموال الشعب القطري مسخرة للإرهاب و التطرف و الفساد.



وقالت المعلقة اللبنانية ندى حداد "ابتسم انت في باسيل لبنان، كل دولار يدخل البلد باسيل له عمولة فيه، ٥٠ مليون من هبة قطر سوف يستولي عليها ابو نافذة تبع اللقلوق وانتم اذا شبعتوا اولادكم اكل بتشكروا الله، ان الاوان لان ينتهي الفساد الممثل به ونبداء ببناء وطن حقيقي للبنانين وليس للعونيين".



من جانبه، قال المحلل الاستراتيجية أمجد طه بتغريدة رصدها قدم نظام قطر أكثر من 2.9 مليون دولار لجماعة حزب الله وقيادات الحوثي في لبنان. وقدم منح دراسية وإعلامية لمجموعة من الحوثيين في بيروت.

ويحاول نظام الدوحة لتعزيز الإنقسام في لبنان بشراء سندات تابعة للمقربين من حزب الله وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار.