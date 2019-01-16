القدس - بواسطة محمد عز العرب - علم موقع "عرب 48" أن الشابة آية سعيد مصاروة بيطار (23 عاما) من مدينة باقة الغربية قتلت على أيدي جناة مجهولين في أستراليا، اليوم الأربعاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى العثور على جثة الشابة التي كانت تقضي رحلة استجمام في أستراليا، ولم تعرف ملابسات وأسباب جريمة قتلها لغاية الآن. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
وبحسب وسائل إعلام أسترالية، تم العثور على جثة الشابة من باقة الغربية شمال مدينة "ميلبورن" بالقرب من مركز تجاري، وعلى ما يبدو، تعرضت للقتل أثناء توجهها للقطار الكهربائي، حيث طاردها مجهولون واعتدوا عليها.
وكانت الشابة تسكن مع والدها في الصين وتدرس هناك، وحصلت على منحة دراسية لمدة عام في أستراليا.
وسادت أجواء الحزن والأسى في باقة الغربية إثر انتشار النبأ المفجع.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل آية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.