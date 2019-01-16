مقتل آية مصاروة من باقة الغربية في أستراليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علم موقع "عرب 48" أن الشابة آية سعيد مصاروة بيطار (23 عاما) من مدينة باقة الغربية قتلت على أيدي جناة مجهولين في أستراليا، اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى العثور على جثة الشابة التي كانت تقضي رحلة استجمام في أستراليا، ولم تعرف ملابسات وأسباب جريمة قتلها لغاية الآن. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

المكان الذي عثر فيه على جثة الشابة بأستراليا، اليوم

وبحسب وسائل إعلام أسترالية، تم العثور على جثة الشابة من باقة الغربية شمال مدينة "ميلبورن" بالقرب من مركز تجاري، وعلى ما يبدو، تعرضت للقتل أثناء توجهها للقطار الكهربائي، حيث طاردها مجهولون واعتدوا عليها.

وكانت الشابة تسكن مع والدها في الصين وتدرس هناك، وحصلت على منحة دراسية لمدة عام في أستراليا.

وسادت أجواء الحزن والأسى في باقة الغربية إثر انتشار النبأ المفجع.