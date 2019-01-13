شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 24 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)قال عامر محمد ابراهيم رئيس لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام في السودان بشأن الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24.
وقال ابراهيم، اليوم (السبت)، إن :"جملة عدد القتلى 24 كالآتي: ثلاثة في ولاية النيل الأبيض، وتسعة في القضارف، وستة في نهر النيل، وثلاثة في الشمالية، وثلاثة بأم درمان".
وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد من سقطوا في الاحتجاجات بلغ 40 قتيلاً على الأقل.
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