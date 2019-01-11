كشف غموض العثور على جثة سائق في ترعة حارس بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشف ضباط مباحث الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة شاب بترعة حارس في منطقة النهضة غربي الإسكندرية، وتبين قيام عاطلين بقتله بقصد السرقة.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا بالعثور على جثة لشخص مجهول بها عدد من الطعنات ملقاة بترعة حارس بمنطقة النهضة، وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم لموقع الحادث.

وتبين من التحريات ونشر أوصاف الجثة أنها للمدعو "عطية ش." وشهرته "حمو"، ومبلغ من أسرته باختفائه و"توك توك" خاص به.

ووجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف ذكي، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وتوصلت جهود فريق البحث خلال 48 ساعة إلى مرتكبي الحادث وهما كل من "ن. هـ. ال." 19 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة النهضة، و"و. ص. ل." 18 سنة، مقيم في ذات القرية، وجرى ضبطهما.

واعترفا المتهمان بقتل المجني عليه بقصد السرقة، باستدراجه من أسفل كوبري العامرية لتوصيلهما لمنطقة النهضة، وسددا له عدة طعنات بسكين وألقيا جثته في موقع العثور عليها.

وأضافا المتهمان في التحقيقات أنهما سرقا "توك توك" خاص بالمجني عليه وباعاه بمدينة كفر الدوار واقتسما ثمنه بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.