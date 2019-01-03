الان تتابع جريمة مروّعة في الأردن.. قصة طفلة الغباوي: قتلها والدها ودفنها داخل حفرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ليلة رأس السنة الجديدة، عثرت أجهزة الأمن الأردنية على طفلة صغيرة (4 سنوات) بمنطقة الغباوي شرقي العاصمة عمان، كانت قد اختفت منذ 30 يوما، مدفونة داخل حفرة تحت الأرض وعلى جسدها آثار تعذيب، حينها صرخ الأب طالبا البحث عنها وإيجادها، لتظهر مفاجأة قبل قليل بأن الأب هو القاتل.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، القبض على الأب، موضحًا أن فريق التحقيق الخاص المشكل من قيادة شرطة البادية الملكية والبحث الجنائي والأمن الوقائي والمكلف بمتابعة التحقيق في ملابسات العثور على جثة طفلة أنثى ملفوفة بالقماش داخل حفرة في منطقة الغباوي يوم الإثنين الماضي، قد تمكن من إنهاء تحقيقاته بعد تحديد هويتها وهوية قاتلها والذي تبين أنه والدها.

وأضاف أنه جرى تحويله إلى المدعي العام المختص والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل القصد.