انطلاقا من يوم غد.. الحكومة تعدل أسعار التبغ و”سجائر الفقراء” ترتفع بـ20% -وثيقة

أعلنت الحكومة عن إجراء تغيير شامل لأسعار التبغ بكافة أشكاله لتعرف بعض منتجاته ارتفاعا يصل إلى 20 بالمائة من السعر الحالي.

وكشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الإثنين، عن قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة يتعلق بالمصادقة على أسعار جديدة لبيغ التبغ المصنوع للعموم.

ويبدأ اعتماد الأسعار الجديدة، يوم غد الثلاثاء فاتح يناير 2019، بناءا على قرار الوزير لحسن الداودي في هذا الشأن والموقع بتاريخ 28 دجنبر.

وأظهرت الوثيقة ارتفاع السجائر السوداء الأكثر مبيعا انتقال سعر “كازا سبور” من 16 إلى 20 درهما، و”المغرب” إلى 18 درهما، كما همت الإرتفاعات السجائر الشقراء ولاسيما “ماركيز كلاسيك” التي انتقلت إلى 21.5 درهم، ومارفيل إلى 21 درهما.