ارتفاع الدخل السياحي للأردن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سياح أما خزنة البتراء الأثرية جنوبي الأردن ضمن نشاط ليلي

أظهرت بيانات المركزي في الأردن، الاثنين، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13 في المائة، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وقال البنك المركزي إن الأردن حقق دخلا وصل إلى 4.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وعزا البنك زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 7.9 بالمائة، إلى 4.6 مليون سائح في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وكان الأردن قد حقق في 2017 عائدا سياحيا بلغ 4.6 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.