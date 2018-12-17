المقدم الحاج مثلت اليوم أمام المجلس التأديبي وتواجهت للمرة الأولى مع عيتاني

أفادت معلومات لقناة "الجديد"، بأنّ "المقدم ​سوزان الحاج​ مثلت اليوم أمام ​المجلس التأديبي​ في قضية فبركة ملف العمالة للممثّل المسرحي ​زياد عيتاني​، وتواجهت للمرّة الأولى مع عيتاني الّذي استُدعي كشاهد من قبل المجلس التأديبي.

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