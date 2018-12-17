روسيا تنفى ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلًا نوويًا في سوريا

وأكد الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، أن البنية التحتية لتطوير برنامج نووي في سوريا لم تكن موجودة أبدا، وأن القصة كلها ملفقة.
وأضاف "أوليانوف"، فى حواره مع وكالة نوفوستي: "لا يوجد تفسير منطقي لهذه القصة، وذلك بسبب أنه لا أحد يحتاج إلى المفاعل، حيث إنه من الناحية النظرية، أمر متعلق بأسلحة نووية وبنى تحتية أخرى، لم تكن موجودة في سوريا على الإطلاق في أي يوم من الأيام".
وأشار "أوليانوف" إلى أن الأمر يترك انطباعا غريبا، خاصة لأن واشنطن لم تعلن عن البيانات المزعومة بشأن هذا المفاعل النووي الوهمي إلا بعد وقوع الغارة الإسرائيلية.
يذكر أن إسرائيل، في نهاية شهر مارس الماضي، كشفت النقاب عن معلومات تفيد بأن طائراتها قصفت قبل عشر سنوات ونصف السنة مفاعلًا نوويًا في محافظة دير الزور السورية، وزعمت أنه كان في المراحل النهائية من بنائه، وقامت بنشر صور لتدعم ادعائها، وفقا لـ"روسيا اليوم".
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